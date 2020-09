AA Gent-verdediger Igor Plastun verklaart wegwerpgebaar van zaterdag: “Emotionele reactie omdat we steun nodig hebben”

Minstens twee keer scoren en als het kan achterin niet in het mes lopen van de vlijmscherpe counters van Dynamo Kiev: de opdracht voor AA Gent is minder eenvoudig dan het op papier lijkt. Toch geloven ze erin, trainer Wim De Decker en thuisspeler Igor Plastun, niet de enige Buffalo met fans zo bleek.

Een wegwerpgebaar toen de spelers een ereronde maakten en uitgefloten worden, daarmee joeg Igor Plastun de achterban van AA Gent tegen zich in het harnas na de nederlaag tegen OH Leuven. In Kiev, zijn heimat, legde hij uit wat er door zijn hoofd speelde. “We gaan door een periode die psychologisch moeilijk is. We verdienden het niet om te verliezen . Ik reageerde emotioneel. Het enige wat ik hen wilde tonen was dat we hun steun nodig hebben. Ik hoop dat de resultaten beter zullen zijn, mét hun steun. Het is daarom jammer dat ze er hier niet bij zijn, maar ik ben zeker dat het zal beteren.” Waarmee hij hoopt dat de gemoederen zullen bedaren, eens ook de nederlagen worden afgewend. “Een kans om in de Champions League te spelen krijg je niet vaak. We gaan er alles aan doen om de ploeg te kwalificeren.”

Yaremchuk met zijn vroege blessure, Bezus met een rode kaart, Plastun met een ongewilde assist: alle drie de Oekraïeners bepaalden het resultaat van de heenwedstrijd. “Dat was ook een grap in de kleedkamer”, grijnsde Plastun, de enige van de Oekraïense enclave bij Gent die de reis naar Kiev maakte. Vandaar ook dat hij werd aangeklampt door fans aan de luchthaven. Maar hij was niet de enige. Gek genoeg had ook tweede doelman Colin Coosemans zijn persoonlijke fanclub. “Welkom in Oekraïne. Ik wens jouw team de zege. Mag ik alsjeblieft je shirt”, had er een, met een foto van Coosemans erop geplakt. Hij was niet de enige. “Ik heb geen idee vanwaar die populariteit kwam”, lachte Plastun. “Misschien hebben ze zijn foto gezien?”

Foto: Photo News

Hoop afwezigen

Voor trainer Wim De Decker is het randanimatie. Hij zit met een hoop afwezigen. Odjidja “die nog last heeft aan zijn kuit.” En Yaremchuk die ook volgens Oekraïense media op een transfer aast. “Hij is niet hier omdat hij een blessure aan de rug heeft”, pareerde De Decker het netelige onderwerp. “En verder weet je het nooit. De relatie is vrij goed, hij voelt zich goed in Gent. Ik twijfel niet dat hij straks nog in Gent zal spelen.”

Kums en Chakvetadze reisden wel mee, ook al trainde laatstgenoemde nog apart. “Ik hoop dat Kums speelklaar is. We hebben nog een dag. Hetzelfde met Chakvetadze. Het gaat steeds beter met hem. Daarom is hij hier. Hij wordt behandeld door de medische staf maar hij traint wel mee.”

Wie er ook fit wordt bevonden, hetzelfde plan als in de heenwedstrijd heeft de 38-jarige coach niet. “Hun grote sterkte is dat lage blok en hun counters. Het wordt zaak snel te spelen, met veel beweging. We hebben een plan en gaan sommige dingen anders aanpakken dan vorige week. De spelers willen die Champions League echt. We gaan er alles aan doen. Ik voel dat we op de goede weg zijn. Mentaal zit het goed en ik zie stap voor stap verbetering.” Ook al zou een gelijkspel misschien een mooie opsteker zijn, zo zei ook manager Michel Louwagie voor de camera’s van Sporza, zijn coach denkt daar anders over: “Met een draw zal ik niet tevreden zijn.”