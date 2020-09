In drie kwartier met het vliegtuig naar Spanje? Niet alleen Vlaamse regering ziet heil in waterstofmotoren

“Onlangs was ik in Gent waar de eerste waterstofmotor voor de scheepvaart is voorgesteld, helemaal van Vlaamse makelij. Ik geloof echt in deze omwenteling.” Dat zei minister-president Jan Jambon (N-VA) maandag in zijn Septemberverklaring. Hij is niet de enige die heil zit in waterstof. Er zijn al auto’s en bussen die erop rijden, en tegen 2035 wil Airbus het eerste passagiersvliegtuig op waterstof in dienst nemen. Het voordeel: waterstofmotoren stoten alleen maar waterdamp uit.