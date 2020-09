Gentse musea vallen terug op 60 procent van normale bezoekersaantallen

In Gent heeft het toerisme de voorbije zomer zwaar geleden onder de uitzonderlijke omstandigheden door de coronacrisis. De stedelijke musea vallen gemiddeld terug op ongeveer 60 procent van het ‘normale’ aantal bezoekers. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Sami Souguir (Open Vld) op een vraag van gemeenteraadslid Mieke Bouve (Open Vld). Vooral het Gravensteen krijgt klappen en kreeg amper een kwart van het normale bezoekersaantal over de vloer.

Na de heropening op 18 mei is er na een voorzichtige start een duidelijke stijging te zien in het aantal bezoekers bij de aanvang van de zomervakantie. De stad trok 45.000 euro uit voor een communicatiecampagne maar die kon niet verhinderen dat er eind juli - begin augustus een lichte terugval werd opgetekend, “om nadien wel weer een herstel te zien in de cijfers”, zegt Souguir.

Uiteraard vielen de internationale bezoekers weg deze zomer, en was er een groter aandeel binnenlandse bezoekers. “Als we de cijfers vergelijken met het gemiddelde van de bezoekers gedurende de afgelopen 2 zomers, dan zitten we in het algemeen bij onze stedelijke Gentse musea aan een bezoekersaantal van ongeveer 60 procent.”

Design Museum Gent doet het wel beter dan vorige zomers dankzij de tentoonstelling ‘Kleureyck’. Maar de stijging van 12 procent kan het verhoopte resultaat - dat werd vooropgesteld toen de coronacrisis nog niet was losgebarsten - niet inlossen.