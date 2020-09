Een adelaar, een SS-symbool en een nazi-slogan op de kofferbak. De pick-up van Emmanuel Maris (60) uit Zutendaal trok zondag alle aandacht tijdens de betoging van Vlaams Belang in Brussel. “Maar die stickers hebben niets te maken met het nazisme”, beweert hij.

Zes jaar lang kreeg Maris naar eigen zeggen nooit enige reactie op zijn bestickerde pick-up. Maar dat was zondag wel even anders. Tussen vijfduizend andere auto’s op de betoging van Vlaams Belang in Brussel ...