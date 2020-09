Onze AA Gent-watcher toont zich voor één keer een onverbeterlijke optimist voor het duel tegen Dynamo Kiev: “Yes, they can!”

Een blakende vorm, doelpunten aan de lopende band, een defensie die staat als een huis en alle sterkhouders topfit. Alle factoren zijn aanwezig voor AA Gent om de 1-2-nederlaag tegen Dynamo Kiev uit de heenwedstrijd probleemloos om te buigen om in een kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League. Negatief was onze coronatest voor afreis, positief onze stemming bij aankomst. “Hoop is de leugen een toekomst geven”, zei een wijs man ooit. Zeven leugens waarom stamnummer zeven toch nog hoop mag koesteren.