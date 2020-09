Amerikaanse studie bevestigt een zeer lage letaliteit van coronavirus bij kinderen

De Verenigde Staten telt 277.285 kinderen tussen de 5 en 17 jaar die besmet zijn met het coronavirus sinds maart. 0,018 procent, 51 kinderen in totaal, is al bezweken aan het virus, dat blijkt uit een nieuwe studie uitgevoerd door de Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Tussen 1 maart en 19 september is het sterftecijfer - het percentage bevestigde gevallen dat is overleden - berekend voor kinderen die in de Verenigde Staten leerplichtig zijn. Volgens deze studie zou het gaan om 0,018 procent. Die nieuwe cijfers bevestigen dat de dodelijkheid van het virus voor kinderen binnen die leeftijdscategorie zeer laag ligt, vergeleken met volwassenen en vooral ouderen. In een andere analyse, gepubliceerd op 10 september, schatte de CDC het sterftecijfer voor kinderen van 0 tot 19 jaar op 0,003 procent. Voor 20 tot 49-jarigen was dat 0,02 procent, voor mensen tussen 50 en 69 was dat 0,5 procent en 5,4 procent voor wie 70 jaar is en ouder.

De CDC merkte wel een belangrijk verschil op bij diegenen boven of onder de 11 jaar. Het virus komt volgens de studie twee keer vaker voor bij 12 tot 17 jarigen dan bij kinderen tussen 5 en 11 jaar oud. De analyse bevestigt ook dat minderheden in de Verenigde Staten het zwaarst worden getroffen. 42 procent van de besmette kinderen was Spaans, 32 procent was blank en 17 procent was zwart.