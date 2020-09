“Wat je ook doet, je kan niet onverkracht worden”: Lore Baeten (25) schreef zelfhulpboek na tien jaar verwerking

“Wie dit boek leest, zal me misschien niet begrijpen, maar ik heb ook nooit begrepen waarom het is gebeurd.” De eerste zinnen uit Ve(e)rkracht komen meteen binnen. Auteur Lore Baeten was vijftien toen ze verkracht werd, nu is ze vijfentwintig en heeft ze een boek geschreven over tien jaar verwerkingsproces. Mét tips, om slachtoffers die hetzelfde meemaken te helpen.