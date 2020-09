Ook na 493 dagen blijft het moeilijk, maar: “Het obligate crisisje voor de doorbraak zullen we niet meer hebben”

De landing van Vivaldi blijft moeilijk. Hun eerste deadline hebben de onderhandelaars niet gehaald, maar de koning gunde de coformateurs wat extra tijd. “Zo snel mogelijk”, kregen ze als boodschap mee. Voornaamste obstakel is de begroting. Hoeveel ruimte hebben ze voor nieuw beleid? En hoe gaan ze dat betalen? “Het obligate crisisje voor de grote doorbraak zullen we niet meer hebben”, klinkt het. “Crisissen hebben we al genoeg gehad.”