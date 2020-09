Boetes tot 11.000 euro voor overtreden van quarantainemaatregelen in Groot-Brittannië

Wie niet horen wil moet voelen, zo redeneren ze in Groot-Brittannië om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Wie de quarantaineregels aan zijn/haar laars lapt, riskeert vanaf nu een superboete tot 11.000 euro. Zo hoopt men mensen de ernst van de toestand te doen inzien.

Vanaf vandaag, maandag, geldt er een wettelijke verplichting tot zelfisolatie. De verplichting zal gelden voor mensen die positief hebben getest of aan wie de nationale gezondheidsdienst NHS expliciet vraagt om een quarantaine in acht te nemen.

Mensen die positief testen moeten zich 10 dagen isoleren. Wie samenwoont met iemand die positief testte of symptomen vertoont, moet 14 dagen binnenblijven. Er zwaaien boetes van 1.000 tot liefst 10.000 pond voor herhaaldelijke of zware overtredingen. “En we menen het. Het zal niet bij dreigen blijven”, zo zei Boris Johnson in het parlement.

Als aanmoediging om de regels na te leven, voert de regering een forfaitaire tegemoetkoming in voor mensen met lage inkomens die niet de mogelijkheid hebben om te telewerken. Dat moet hen overtuigen om thuis te blijven als het nodig is. En niet toch te gaan werken uit noodzaak.

In Groot-Brittannië mogen ook pubs en andere gelegenheden geen luide muziek (meer dan 85 decibel) meer spelen of zingen onder de ingrijpende nieuwe coronaviruswetgeving die strenger is dan de vorige.

Zaterdag kreeg een man al een megaboete voor een trouwfeest dat hij illegaal had georganiseerd voor 300 genodigden. Dat gebeurde op een landgoed in West Yorkshire.