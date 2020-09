Minder orakel, meer coach: hoe onze Anderlecht-watcher Vincent Kompany ziet transformeren van dromer naar (iets meer) realist

“Tegen Club Brugge zal een ander Anderlecht nodig zijn.” Het valt op: Vincent Kompany is sinds kort – ook na Eupen – minder zweverig en meer to the point in zijn analyses. Vorig jaar prees hij zijn team en zijn filosofie ook na een zwakke match vaak nog de hemel in, maar de politicus met zijn dromerige programma is (meer) een realistische coach geworden. RSCA heeft er alvast baat bij dat goed en slecht publiekelijk benoemd worden. Vijf verschillen tussen de Kompany van nu en die van vorig seizoen.