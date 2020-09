Anderlecht zet ook de zoon van Frank Vercauteren aan de deur

De hervorming van de medische staf bij Anderlecht gaat door. Na dokter Kristof Sas is nu ook de samenwerking met hoofd fysiotherapie Glenn Vercauteren stopgezet. Dat is de zoon van de onlangs ontslagen Frank Vercauteren. Het ene heeft echter niets met het andere te maken. Glenn was al aan de slag bij RSCA vóór zijn vader er toekwam.