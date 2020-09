Antwerp ziet Manuel Benson weken uitvallen

Antwerp kende dit seizoen al de nodige pech met blessures. Buta, De Sart, Coopman en nu ook Benson Manuel (23).

De winger kreeg vrijdag op Kortrijk zijn eerste – en voor hem langverwachte – basisplaats van het seizoen, maar viel na rust uit met een blessure aan de hamstrings. Nu blijkt dat hij een spierscheur opliep waardoor hij meerdere weken out is. Vervelend, want zo is hij weer titularis af. Benson stond eventueel nog open voor een transfer, maar dat zag Antwerp sowieso nog niet zitten en dat wordt nu – met een mercato die over exact een week sluit – helemaal onmogelijk. (dvd)