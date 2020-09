Lazio gaat vol voor Braziliaanse Belg Andreas Pereira (Manchester United)

Lazio gaat nog een Belg aantrekken. De Italiaanse club mikt op Andreas Pereira (24) van Manchester United.

De Braziliaanse-Belg - zoon van ex-Westerlo-speler Marcos - speelde vorig seizoen nog 25 keer mee in de Premier League maar haalt nu de kern niet meer. Lazio wil hem huren voor één seizoen met een aankoopoptie die naar verluidt 27 miljoen euro bedraagt. Op club-niveau zou er al een akkoord zijn. De Italianen zijn ook nog bezig met de komst van verdediger Wesley Hoedt (26) van Southampton. Die was ook in beeld bij zijn ex-ploeg Antwerp en bij Club Brugge, maar Lazio beschikt over de beste papieren.