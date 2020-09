Gunther (28) reed als student bejaarden naar de dokter, vijf jaar later runt hij ‘taxibedrijf’ van 10 miljoen euro

/ Avelgem / Kortrijk -

Hij begon als student/chauffeur voor bejaarden die niet meer zelf naar de dokter konden rijden. Vijf jaar later leidt Gunther Ghysels, nauwelijks 28, een bedrijf van ­— naar eigen zeggen — tien miljoen euro. Zakenlui betalen Get Driven om in hun eigen auto van vergadering naar vergadering gereden te worden. Dinsdagmorgen vertrok Ghysels naar Londen om er een Britse poot op te richten.