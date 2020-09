Wat brengen de komende dagen?

De voorbije nacht werd nog geen regeerakkoord bereikt. Afwachten dus wanneer formateurs Alexander De Croo (Open VLD) en Paul Magnette (PS) de landing finaal kunnen inzetten. Als dat vandaag lukt, dan zien de komende dagen er zo uit.

VANDAAG

De plenaire onderhandelingen hervatten normaal gezien om 9 uur op het Egmontpaleis. Als er in de loop van de dag eindelijk witte rook komt, wordt op de partijhoofdkwartieren een versnelling hoger geschakeld en vertrekken de uitnodigingen voor de partijcongressen die morgenavond zouden kunnen plaatsvinden. Het regeerakkoord zelf wordt verspreid naar de partijleden zodat die het kunnen doornemen. Intussen draaien de socialemediateams wellicht overuren: zij lanceren ongetwijfeld allemaal pancartes en filmpjes om te focussen op wat hun partij binnen heeft gehaald.

MORGEN

Voor zover dat nog niet gebeurd is, wordt op de hoofdkwartieren gediscussieerd over de casting. De portefeuilles zijn in principe dinsdag tijdens de onderhandelingen al verdeeld, maar nog niet welke namen de partijen daartegenover zetten. Voor de voorzitters wordt het een lastige dag: carrières worden gemaakt of gekraakt. Die namen lekken in de loop van de dag uit, of ten laatste op de partijcongressen die ’s avonds plaatsvinden. Daarop mogen de leden zich uitspreken voor of tegen de regeringsdeelname van hun partij.

Corona dwingt de partijen tot inventiviteit. Open VLD gaat bijvoorbeeld voor een volledig digitaal congres, CD&V voor een volledig fysiek congres. Groen en SP.A combineren de twee: een deel fysiek, een deel digitaal. De groenen voorzien meerdere locaties in de verschillende provincies waarop de leden alles kunnen volgen. Over de modaliteiten wordt nog volop nagedacht, maar sowieso zal het – behalve bij de groenen – vechten worden om een plaatsje te bemachtigen in de zaal. Ook dat is tactiek, zeker bij CD&V, waar wel wat discussie verwacht wordt.

DONDERDAG

In principe legt de nieuwe ploeg donderdagvoormiddag de eed af, gevolgd door de regeerverklaring. Normaal gezien vindt die in de Kamer plaats, maar corona dwingt ook daar tot creativiteit. Plaats van afspraak om 14 uur wordt het Europese Parlement, waar voldoende plaats is om alle 150 Kamerleden fysiek te ontvangen met voldoende afstand.

VRIJDAG EN ZATERDAG

Ook het debat over de regeerverklaring, dat vrijdag staat gepland, en de vertrouwensstemming, die zaterdag is voorzien, zal plaatsvinden in het Europees Parlement in Brussel.