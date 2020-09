LIVE. Volg hier het eerste debat tussen Donald Trump en Joe Biden

Het is zover: huidig president Donald Trump neemt het in een eerste van in totaal drie debatten op tegen democraat Joe Biden en het belooft er hevig aan toe te gaan. Hun opdracht? Donald Trump wil zijn tegenstander onder de voet lopen, Biden moet overeind blijven om verder te kunnen gaan op zijn elan. Wie trekt aan het langste eind en tankt vertrouwen? Volg het hier.