Koude en stress wordt honderd ‘bevrijde’ konijntjes fataal, eigenaar verdenkt extremistische organisatie

Voeren - Het voorbije weekend deed kweker Christian Teller uit Sint-Pieters-Voeren/Aubel een lugubere ontdekking. Hij vond 100 konijnen die opzettelijk vrij gelaten werden dood in de vrije natuur.

De konijnenkweker, de kwekerij bevindt zich op de grens tussen Sint-Pieters-Voeren en Aubel, verkoopt zo’n 200.000 konijnen op jaarbasis aan een groot distributienet. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd hij slachtoffer, voor de tweede keer reeds, van een aanval van een extremistische organisatie. Een aantal konijnen werden vrijgelaten uit de kwekerij en een honderdtal van die beestjes overleefden dit niet en werden het slachtoffers van koude en stress. Dit wordt gemeld in de Waalse pers. Een of meerdere personen drongen naar verluidt binnen in de kwekerij en lieten een aantal konijnen vrij in de natuur. Eenzelfde situatie gebeurde ook in december vorig jaar en werd toen ook gemeld op het Internet. Deze keer zijn de daders via een verluchtingskoepel binnengedrongen en hebben zij de konijnen vrij gelaten en de dood ingestuurd. “Een echte ramp. In plaats van ze te ‘redden’ hebben de daders de beestjes gedood,” luidt de aanklacht van Teller . De dieren lagen verspreid voor de loodsen en in de omgeving. Teller, die zwaar onder de indruk is en het verlies van de dieren betreurt, verdenkt activisten die het op zijn kwekerij gemunt hebben terwijl hij de wetgeving volledig respecteert.