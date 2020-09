Drie Boliviaanse ministers vervangen

Drie weken voordat Bolivianen naar de stembus mogen voor een nieuw parlement en een nieuwe president, heeft interim-president Jeanine Áñez drie ministers vervangen. Volgens scheidend minister van Economische Zaken Óscar Ortiz ligt een kabinetsruzie ten grondslag aan de beslissing.

Lokale media melden dat die ruzie ging over het privatiseren van een eerder genationaliseerd energiebedrijf. Behalve de minister van Economische Zaken, zijn ook de ministers van Planning en Arbeid vervangen.

Regering ad interim

Het is sinds de presidentsverkiezingen in oktober 2019 al onrustig in het Latijns-Amerikaanse land. De toenmalige socialistische president Evo Morales trad toen onder druk van het leger af. Hij werd ervan beschuldigd te hebben gesjoemeld met de verkiezingsuitslag.

Daarop werd een interim-regering geïnstalleerd onder leiding van de conservatieve Añez. Die zou nieuwe verkiezingen organiseren, maar de voor mei geplande stembusgang werd uitgesteld tot 18 oktober.

De achterban van Morales en zijn linkse bondgenoten in Zuid-Amerika betitelden de gang van zaken als een staatsgreep. De oud-president is in ballingschap in Argentinië. Omdat hij officieel niet meer woonachtig is in Bolivia, mag hij niet meedoen aan de senaatsverkiezingen. Añez, die aanvankelijk oren had naar het presidentschap, trok haar kandidatuur in september weer in.