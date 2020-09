Jurgen Klopp zet Roy Keane op zijn plaats voor de camera: “Hoorde ik daar echt het woord slordig?”

Liverpool klopte maandagavond Arsenal met 3-1. Jurgen Klopp was een tevreden coach, tot hij de analyse van Roy Keane in de studio van Sky Sports hoorde.

Liverpool kwam maandagavond tegen Arsenal op achterstand na een doelpunt van Lacazette. Uiteindelijk zetten Mané, Robertson en Jota de scheve situatie recht. Voor de camera’s van Sky Sports verscheen dan ook een blije Jurgen Klopp, tot die een deel van de analyse in de studio meepikte.

“Hoorde ik daar nu het woord slordig?”, waren de eerste woorden van de Duitser. “Ik kon het niet goed horen, maar zei hij dat echt?”. Hij, dat was Roy Keane, de voormalige middenvelder van Manchester United, die het in zijn analyse over enkele slordige momenten van Liverpool had.

De passie waarmee Klopp over zijn ploeg spreekt is mooi. pic.twitter.com/qW7O4T96UZ — Süleyman Öztürk (@SuleyOzturk) September 28, 2020

“Misschien ging het over een andere wedstrijd, want over deze match kan het echt niet gaan. Ik vond hier helemaal niks slordig aan”, zei Klopp. “We waren vanaf de eerste minuut dominant, tegen een team dat 100 procent in vorm is. Echt, we speelden vandaag buitengewoon, over ons spel valt niks slechts te zeggen.”

Keane probeerde zichzelf te verdedigen door te stellen dat er wel enkele slordige momenten in het spel van Liverpool zaten, maar daar wilde Klopp niks van weten. “Hier was echt niks slordig aan”, aldus de coach.

Liverpool moet Thiago missen

Liverpool zal het tot de volgende interlandbreak moeten stellen zonder Thiago Alcantara, die onlangs overkwam van Bayern München. Klopp had Thiago niet opgenomen in zijn selectie voor de topper van maandag, tegen Arsenal. “Nu moet hij het even rustig aan doen”, vertelde Klopp. “Het is niet anders. Grote zorgen maken we ons niet. Binnenkort is hij er weer bij.” Details over de blessure gaf Liverpool niet.