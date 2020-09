Deurne -

In het Antwerpse district Deurne is dinsdagochtend een brief met een verdacht poeder erin aangetroffen in een kantoor van bpost aan de Gallifortlei. Dat zegt de lokale politie. Eén persoon is met het poeder in contact gekomen en is in quarantaine geplaatst tot duidelijk is wat er precies in de brief zat.