Opnieuw voetbal zonder publiek in Nederland

In Nederland wordt de komende drie weken geen publiek meer toegelaten bij voetbalwedstrijden. Dat maakte premier Mark Rutte maandagavond bekend op een persconferentie. De maatregel, die moet helpen om het aantal coronabesmettingen in te dijken, geldt voorlopig tot en met 20 oktober.

Jong Ajax-Excelsior en Telstar-Den Bosch in de Keuken Kampioen Divisie waren maandagavond de laatste wedstrijden waarbij publiek werd toegelaten. Vanaf dinsdag wordt er opnieuw voor lege stadions gevoetbald.

“Het is niet dat de sector het slecht doet”, noteerde het Algemeen Dagblad uit de mond van Mark Rutte. “Maar we hebben het virus niet genoeg kunnen terugdringen. De toeschouwers die naar het stadion trokken, zorgden voor te veel reisbewegingen. We kunnen blijven sporten, maar even zonder aanmoedigingen vanuit de tribunes.”

“Wij willen graag een deel van de oplossing zijn voor de coronaproblematiek”, zegt Jan de Jong, de voorzitter van de Eredivisie CV. “We moeten ook helemaal geen uitzonderingspositie claimen, hoe vervelend dit ook is.”

Supporterscollectief Nederland plaatst wel vraagtekens bij de nieuwe maatregel. “We missen perspectief”, zegt Matthijs Keuning, voorzitter van het supportersorgaan. “We hadden in het voetbal net een manier gevonden om op een verantwoorde manier een beperkt aantal supporters in de station toe te laten.”

De Nederlanders hopen dat er na de evaluatie, over drie weken, opnieuw iets mogelijk zal zijn voor de toeschouwers.