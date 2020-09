Staking in Duits openbaar vervoer

In heel Duitsland is het openbaar vervoer dinsdag zwaar verstoord door een staking. De machtige vakbond Ver.di eist een nieuwe uniforme collectieve arbeidsovereenkomst voor heel het land.

In heel wat grote steden en regio’s ondervindt het openbaar vervoer al sinds deze nacht grote hinder. Zo rijden in de hoofdstad Berlijn amper bussen, trams of metro’s. In Hamburg ligt de metro lam. In München rijden geen metro’s en amper de helft van de bussen.

Het treinverkeer over lange afstand is niet getroffen door de staking.

Vakbond Ver.di eist dat er overleg wordt opgestart voor een nieuwe CAO voor de zowat 87.000 werknemers in het land.