Solvay gaat materialen voor F-35 leveren

Solvay gaat de volgende vijf jaar materialen leveren voor het F-35-gevechtsvliegtuig van het Amerikaanse defensiebedrijf Lockheed Martin. Dat heeft het Belgische chemiebedrijf dinsdag bekendgemaakt.

Het gaat om de verlenging van een bestaand contract. Solvay levert onder meer composietmaterialen, maar ook bijvoorbeeld bescherming tegen blikseminslag aan het F-35-programma.

“Deze contractverlenging is er niet alleen gekomen door onze betrokkenheid bij het F-35-programma, maar ook door de meer dan 30 jaar lange samenwerking tussen Solvay en Lockheed Martin en ons vermogen om samen te innoveren”, aldus Carmelo Lo Faro van Solvay in een persbericht.

Tot nog toe ondersteunde Solvay de productie en levering van meer dan 550 vliegtuigen vanuit de vestigingen in de VS en Europa. Het chemiebedrijf levert meer dan 50 producten aan het programma. Solvay en de Amerikaanse dochteronderneming CDM zullen het nieuwe contract met Lockheed Martin beheren. Het contract gaat van start op 1 januari 2021.

De F-35 is een gevechtsvliegtuig van de vijfde generatie, waarvan drie types zijn ontwikkeld. België koos voor het type F-35A, dat conventioneel landt en opstijgt, om de verouderende F-16’s te vervangen. In oktober 2018 bestelde België 34 van die gevechtsvliegtuigen, voor een initieel bedrag van ongeveer 3,8 miljard euro via de procedure “Foreign Military Sales” (FMS) voor wapenverkoop door Washington. De leveringen zijn voorzien tussen 2023 en 2030.