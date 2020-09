Zes maanden cel met uitstel voor Waalse burgemeester wegens openbare zedenschennis

Het Waals PS-parlementslid en de burgemeester van Sambreville Jean-Charles Luperto is door het Luikse hof van beroep veroordeeld tot 6 maanden cel met 2 jaar uitstel voor openbare zedenschennis. Hij heeft ook een boete van 600 euro met uitstel gekregen.

Luperto werd al in 2014 in verdenking gesteld voor de zedenfeiten, die in aanwezigheid van minderjarigen in de toiletten van een parking langs de autosnelweg in Spy zouden hebben plaatsgevonden. Hoewel hij toegeeft de parking te hebben bezocht met het oog op ontmoetingen, ontkent de gewezen voorzitter van het parlement van de Franse Gemeenschap exhibitionistische feiten.