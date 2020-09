Jurylid onwel tijdens getuigenis van wetsdokter in assisenzaal

Op het assisenproces tegen Mohamed Koukouh (71) is een jurylid onwel geworden tijdens de getuigenis van de wetsdokter. Zijn plaats zal ingenomen worden door een plaatsvervangend jurylid. De onderbreking heeft in totaal ruim een half uur geduurd.

Rita Waeles (60) werd op 7 maart 2018 met een priem van het leven beroofd op de parking van het gerechtsgebouw van Veurne. Wetsdokter Geert Van Parys moest dinsdagochtend toelichting geven bij de omstandigheden van haar overlijden, maar na een kleine tien minuten werd die getuigenis plots onderbroken. Een mannelijk jurylid bleek zich niet lekker te voelen en moest door de politie ondersteund worden om de zaal te verlaten.

Uiteindelijk werd besloten dat de man in die omstandigheden niet langer in de jury kon zetelen. Zijn plaats wordt overgenomen door het enige overgebleven reservejurylid. Nog voor de eigenlijke start van het proces had een jurylid immers al een doktersattest ingediend, waardoor ze vervangen moest worden.