Franse president Macron belooft oppositieleider Wit-Rusland te bemiddelen

De Franse president Emmanuel Macron heeft dinsdag tijdens een ontmoeting met de Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja beloofd te helpen bemiddelen in de Wit-Russische politieke crisis. Macron sprak Tichanovskaja in de Litouwse hoofdstad Vilnius. “We zullen ons best doen om als Europeanen te helpen bemiddelen”, zei Macron.

Tichanovskaja zei na de bijeenkomst dat Macron alles in het werk zal stellen om alle politieke gevangenen vrij te krijgen. Tichanovskaja, kandidaat bij de omstreden presidentsverkiezingen in Wit-Rusland van 9 augustus, vertrok naar Vilnius nadat Aleksandr Loekasjenko tot winnaar was uitgeroepen en demonstranten hard begon aan te pakken. Velen werden gearresteerd en gevangengezet.

In Wit-Rusland wordt al weken gedemonstreerd tegen Loekasjenko. Hij werd bij de recente verkiezingen met een ruime meerderheid herkozen, maar veel Wit-Russen en buitenlandse leiders twijfelen aan deze uitslag en erkennen hem niet als president. Macron zei zondag nog dat Loekasjenko moet aftreden.

De Franse president bezoekt de komende dagen Litouwen en Letland, buurlanden van Wit-Rusland. Hij voert gesprekken met onder anderen de Litouwse president Gitanas Nauseda en de Letse president Egils Levits. Ook brengt hij een bezoek aan de Franse NAVO-troepen in de regio.