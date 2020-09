Barcelona onderneemt nieuwe poging om verdediger bij Man City weg te plukken

Met een 4-0-zege tegen Villarreal is Barcelona goed aan het seizoen begonnen. Toch zou Ronald Koeman zijn kern graag nog wat versterkt zien. Daarvoor wordt onder meer werk gemaakt van de komst van Eric Garcia, een 19-jarige verdediger van Manchester City.

Manchester City staat op het punt om Ruben Dias (23) voor 68 miljoen euro over te nemen van Benfica. De komst van de Portugees zou een overgang van Eric Garcia naar Barcelona iets makkelijker moeten maken, weet Mundo Deportivo.

Barça zou eerstdaags een bod van zo’n 12 miljoen neerleggen in Manchester. City hoopt nog altijd op een transferbedrag dat schommelt rond de 30 miljoen. Zo ver willen de Catalanen echter niet gaan. Het contract van Garcia loopt komende zomer af en dan is de Spanjaard vrij om te staan en gaan waar hij wil. Barcelona, om maar iets te noemen.

Parece que Eric García será nuevo jugador del Barça. En mi opinión sería un gran fichaje!! ?? pic.twitter.com/YmdA2Id9g6 — Football FCB (@fcb_futboltotal) September 21, 2020

Garcia is een jeugdproduct van Barcelona. In de zomer van 2017 maakte hij de overstap naar Manchester, waar hij vorig seizoen zijn debuut maakte als prof. Nu zou zijn ex-ploeg hem dus graag terughalen om de concurrentie in de defensie aan te scherpen. Momenteel vormen Clément Lenglet en Gerard Piqué het centrale duo in de verdediging van Koeman.