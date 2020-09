Neem hier een voorbeeld aan, Buffalo’s: een overzicht van de meest memorabele prestaties van AA Gent op vreemde bodem

Vanavond moeten de fel geplaagde troepen van Wim De Decker in Kiev de laatste strohalm grijpen en voluit gaan voor een onverhoopte overwinning op bezoek bij Dynamo Kiev. In het (recente) verleden klaarden de Buffalo’s zo’n klus al wel vaker. Ter inspiratie lijstten we nog even de meest memorabele prestaties van de Buffalo’s op vreemde bodem op.