Streefdatum 1 oktober niet heilig voor MR-voorzitter Bouchez: “Ben geen datumfetisjist”

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wil zich niet vastpinnen op de datum van 1 oktober om een nieuwe regering in het zadel te hebben. Als er tegen dan een nieuwe regering is, zoveel te beter, zei Bouchez dinsdag voor aanvang van de onderhandelingen in het Egmontpaleis. Maar als het iets langer duurt, is dat voor hem geen drama.

De zeven partijen van de Vivaldi-coalitie mikken al langer op 1 oktober om de nieuwe bewindsploeg van start te laten gaan. Ook coformateur Paul Magnette stelde dinsdag nog dat die datum perfect haalbaar blijft. Feit is wel dat het de komende uren dan snel zal moeten gaan.

“Ik ben geen datumfetisjist”, verklaarde MR-voorzitter Bouchez dinsdag. “We maken een regeerakkoord voor vier jaar. Als we drie of vier dagen meer nodig hebben, dan is dat geen probleem.” Hij merkte op dat er pas sinds een kleine tien dagen ernstig onderhandeld wordt. Bovendien werd er bij de vorige crisis van 2010, toen de regeringsvorming 541 dagen duurde, meer dan vier maanden onderhandeld. “Als het wat langer duurt, dan is dat geen drama”, vindt Bouchez.

Discussie

Hij benadrukt ook dat de onderhandelingen niet speciaal vastzitten. De begroting is nu eenmaal het sluitstuk van het regeerakkoord. “Er liggen altijd te veel uitgaven op tafel. Iedereen wil immers zijn beleid kunnen realiseren, maar iedereen zal inspanningen moeten doen”, aldus de MR-voorzitter.

“Ik heb nog nooit een begroting geweten waarover niet werd gediscussieerd tussen links en rechts”, merkte CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten op. Volgens hem wordt daarbij geland in het centrum, “waar de christendemocraten zich het best voelen, tussen de noodzaak om te luisteren naar de sociale noden en het belang om de ondernemers te steunen”.