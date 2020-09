Chinese juf ter dood veroordeeld voor vergiftigen van leerlingen

In China is een kleuterjuf veroordeeld tot de doodstraf voor het vergiftigen van 25 leerlingen. Eén kind kwam daarbij om het leven, meldt het gerecht.

De rechter in de stad Jiaozuo, in de provincie Henan, achtte Wang Yun dinsdag schuldig aan het toedienen van natriumnitriet aan de leerlingen van een collega van haar. Ze deed dat door het goedje door het eten van de kinderen te mengen. Natriumnitriet is een chemisch product dat wordt gebruikt als conserveermiddel voor vlees, maar in hoge dosissen kan het toxisch zijn.

Volgens de rechtbank wilde Wang zich wreken op haar collega en wist ze dat de stof schadelijk was, maar trok ze zich niets aan van de gevolgen. De vrouw was bovendien niet aan haar proefstuk toe. Zo ontdekte het gerecht dat ze in 2017 na een echtelijk geschil al eens had geprobeerd om haar man te vergiftigen.