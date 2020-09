Al-Nasr zorgt voor een aardverschuiving met transfer van ploegmaat van Mousa Dembélé

Dia Saba (27) ruilt het Chinese Guangzhou R&F voor Al-Nasr in de Verenigde Arabische Emiraten. De Israëlische international is een nobele onbekende, maar zijn transfer heeft wel een historisch randje. Voor het eerst tekent een Israëli voor een Arabische club.

De krabbel onder het contract van twee jaar staat zo symbool voor een stukje geschiedenis. De overgang werd afgerond binnen de twee weken nadat de Verenigde Arabische Emiraten een vredesakkoord met Israël ondertekenden.

Saba heeft Palestijnse roots, maar werd wel geboren in Israël. Hij startte zijn carrière bij Beitar Nes Tubruk voor hij bij Maccabi Tel Aviv aan de slag ging in 2012. Dit seizoen was in de Chinese Super League de ploegmaat van Mousa Dembélé bij Guangzhou R&F.