De corona-app is vanaf morgen beschikbaar: hoe werkt het, is het verplicht, en wat met je privacy?

“Samen krijgen we het coronavirus klein. Bescherm uzelf en ons allemaal.” Zo verwelkomt de Belgische corona-app u vanaf morgen. Tenminste als u de applicatie, die een seintje geeft wanneer u in de buurt bent geweest van iemand die corona had of heeft, installeert. Maar hoe werkt Coronalert precies? Is het verplicht? En gratis? Wij zetten alle vragen op een rij.