Nieuwe peiling toont winst voor Joe Biden in kantelstaat Pennsylvania

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft volgens een nieuwe peiling de leiding genomen in de Amerikaanse staat Pennsylvania, traditioneel een ‘kantelstaat’ waar geen enkele kandidaat een duidelijke meerderheid heeft.

Volgens de peiling van de krant ‘Washington Post’ en televisiezender ABC News overtuigt de democraat momenteel 54 procent van de waarschijnlijke kiezers, Trump strandt op 45 procent. Als we de statistieken van de registreerde kiezers erbij halen, houdt de 54 procent van Biden stand. Huidig president Trump verliest nog een procent en eindigt op 44 procent. Vooral in de voorsteden en buitenwijken van de stad Philadelphia scheert Biden hoge toppen.

Toch mag de democraat nog niet te vroeg victorie kraaien: het gaat slechts om een peiling met een foutenmarge van vijf punten. Eerdere peilingen wezen ook al in de richting van winst voor Biden en zijn running mate Kamala Harris.

In 2016 ging Donald Trump aan de haal met Pennsylvania en liet daarmee Hilary Clinton achter zich. Opmerkelijk want de zes vorige verkiezingen koos de staat voor de democratische presidentskandidaat. Of ze de huidige president blijven steunen of terugkeren naar de democratische partij, zal duidelijk worden over vijf weken.