Zes doelpunten in drie seizoenen, maar toch aast Tottenham op Christian Benteke: waarom blijft Belgische spits zo gegeerd?

Christian Benteke is na zijn vertrek bij Aston Villa in 2016 niet meer de doelpuntenmachine van weleer. De Belg kampt regelmatig met blessures en is bij zijn huidige club Crystal Palace al lang geen titularis meer, maar toch blijft hij gegeerd wild op de transfermarkt. Club Brugge toonde afgelopen zomer interesse en nu circuleert zijn naam bij Tottenham. Wat maakt Benteke zelfs in een mindere periode in zijn carrière zo gegeerd?