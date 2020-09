Holzhauser (27) voor het eerst opgeroepen voor Oostenrijkse nationale ploeg

Raphael Holzhauser heeft zijn lang verhoopte eerste selectie voor de Oostenrijkse nationale ploeg te pakken. De spelmaker van Beerschot zit in de kern van bondscoach Franco Foda voor de interlands van volgende week tegen Griekenland, Noord-Ierland en Roemenië.

Met vijf goals en vijf assists heeft Raphael Holzhauser de voorbij weken zijn visitekaartje afgegeven aan voetbalminnend België. Zijn sterke prestaties bij promovendus Beerschot bleven ook in zijn thuisland niet onopgemerkt. Holzhauser zit in de Oostenrijkse selectie voor een drieluik aan interlands tussen 7 en 14 oktober: een oefenduel tegen Griekenland en Nations League wedstrijden tegen Noord-Ierland en Roemenië.

Voor de 27-jarige Holzhauser is het zijn eerste A-selectie ooit. Hij doorliep alle jeugdreeksen bij de nationale ploeg en was zelfs kapitein van de Oostenrijkse beloften, maar werd tot dusver nooit opgeroepen bij de grote jongens. Vorige maand liet hij in meerdere interviews vallen dat hij nog steeds droomde van de nationale ploeg.

Volgende week komt de droom van Holzie eindelijk in vervulling. De bekendste andere namen in de Oostenrijkse selectie: David Alaba (Bayern München), Floriant Grillitsch (Hoffenheim) en Martin Hinteregger (Frankfurt).