Gheorghita-Iulian Zaharia staat terecht voor doodslag op partner

Woensdagnamiddag opent voor het hof van assisen van Brussel het proces van Gheorghita-Iulian Zaharia. De 34-jarige bouwvakker staat terecht voor doodslag op zijn partner Ulfet Akgül, in januari 2018 in Schaarbeek. Woensdag wordt de jury samengesteld, de behandeling ten gronde begint maandag.

De 43-jarige vrouw werd op 10 januari 2018 omstreeks 18 uur levenloos aangetroffen in haar appartement aan de Diamantlaan in Schaarbeek. Het slachtoffer lag in bed, onder een dekbed, met haar hoofd in een plastic zak strak om de nek, met voeten en handen vastgebonden. Volgens de wetsarts was ze 48 uren eerder overleden als gevolg van verstikking door wurging.

Alcohol

Het buurtonderzoek leerde dat sommige buren de avond van 8 januari een ruzie hoorden tussen Ulfet Akgül en een man. Volgens hen leek hun buurvrouw onder invloed van alcohol te zijn en schreeuwde ze tegen de man dat hij haar huis moest verlaten, terwijl de laatste haar vroeg om te kalmeren. Daarna werd niets meer gehoord tot 10 januari, toen een buur een man de woning van het slachtoffer zag binnenkomen met haar sleutels.

De speurders vernamen van haar beste vriendin dat het slachtoffer sinds twee maanden samenwoonde met een man, met de voornaam Iulian. Hij was bij haar ingetrokken, maar Ulfet had haar toevertrouwd dat ze haar vriendje minder begon te verdragen.

Plastic zak

Een bancair onderzoek identificeerde de betrokkene als Gheorghita-Iulian Zaharia, een dertiger die in de bouw werkte. Hij had de bankkaarten van het slachtoffer gebruikt in bankkantoren in België en Frankrijk tussen 8 en 17 januari, daags voor zijn arrestatie in het treinstation Lille Europe.

Bij zijn eerste verhoor in Frankrijk bekende hij Ulfet Akgül te hebben gewurgd in de nacht van 8 op 9 januari 2018, na een ruzie waarbij de vrouw hem fysiek aanviel. De enscenering met de plastic zak na haar dood omschreef hij als een irrationele handeling.

Een vriend van het slachtoffer, die haar op 8 januari rond 19 uur naar huis had vergezeld, bevestigde dat ze dronken was en haar vriend meermaals sloeg. Ulfet Akgül, secretaresse bij een ziekenhuis, was toen arbeidsongeschikt als gevolg van een burn-out. Ze kreeg psychiatrische zorg voor een ernstige angstdepressie.