Antwerpen -

Oud-rijkswachtbaas Willy Van Mechelen (77) zit opnieuw in de cel. Van Mechelen werd maandag opgepakt als hoofdverdachte in onderzoek naar de invoer van duizenden kilo’s cocaïne. Bij tientallen huiszoekingen werd voor miljoenen euro aan cash, goud en luxevoertuigen in beslag genomen.