“Topman Bpost moet deze week klaarheid scheppen”

De CEO van Bpost, Jean-Paul Van Avermaet, moet deze week voor de raad van bestuur van het overheidsbedrijf duidelijkheid scheppen over zijn situatie en over de vraag of hij naar Noord-Amerika kan afreizen. Dat heeft minister van Telecom Philippe De Backer (Open Vld) dinsdag verklaard in de bevoegde Kamercommissie.

Postbaas Van Avermaet wordt genoemd in onderzoek rond kartelvorming in de bewakingssector, waar hij voordien actief was. De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) en het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoeken of grote beveiligingsfirma’s G4S, Securitas en Seris - die meedongen of mee instaan voor de bewaking van instellingen zoals de Amerikaanse ambassade in Brussel en Shape, het centrale commandocentrum van de Navo in Bergen - geheime prijsafspraken maakten.

FBI

Van Avermaet was destijds clustermanager bij 4GS. Het Amerikaanse onderzoek kan grote gevolgen hebben voor Van Avermaet en zijn bedrijf. Mogelijk kan hij niet naar de Verenigde Staten afreizen, omdat hij riskeert er te worden opgepakt voor ondervraging door de FBI.

Minister De Backer herhaalde dinsdag in de Kamer zijn principes rond autonome overheidsbedrijven. Het is aan de raad van bestuur om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Hij is niet ingelicht over onderzoeken in België en de Verenigde Staten tegen Van Avermaet, voor wie het vermoeden van onschuld geldt, merkte De Backer op.

De ceo moet “transparantie” scheppen voor de raad van bestuur. Zo is hem gevraagd schriftelijk te bevestigen of hij naar alle filialen van de groep kan reizen, waaronder dus ook het Amerikaanse Radial. Het spreekt voor de minister voor zich dat de topman van een bedrijf van die envergure in staat is overal naartoe te reizen om er contacten te onderhouden en deals te sluiten, “onder andere in Noord-Amerika”.