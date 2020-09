Supermarkten uitgedaagd om gezonde voeding aantrekkelijk te maken voor jongeren

Voor het tweede jaar dagen Rikolto, Test Aankoop, Gezinsbond, Fairtrade Belgium en Gezond Leven de Vlaamse supermarkten uit voor de “Ik ben meer dan mijn kassaticket”-award. Deze editie focust heel specifiek op initiatieven die gezonde en duurzame voeding voor kinderen en jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk maakt. Retailers kunnen hun initiatieven nog tot eind oktober indienen.

“Goede voeding is cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Toch staan er een aantal knipperlichten op rood als we naar de cijfers voor ons land kijken”, zegt Loes Neven, jurylid en Senior stafmedewerker gezonde voeding bij Vlaams Instituut Gezond Leven. “Uit onderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel van de kinderen tussen 2 en 14 jaar overgewicht heeft en dat dit aantal toeneemt met de leeftijd. De hoogste cijfers zien we rond 12 jaar: bijna 1 op de 5 heeft overgewicht. Grootste boosdoeners zijn gesuikerde dranken, koekjes en andere zoetigheid.”

Verschillende perspectieven

Volgens Rikolto (het vroegere Vredeseilanden), Test Aankoop, Gezinsbond, Fairtrade Belgium en Gezond Leven spelen supermarkten een belangrijke rol in onze voedingsgewoonten. Daarom dagen de organisaties de supermarkten uit om concrete acties op poten te zetten die ervoor zorgen dat kinderen en jongeren meer groenten op hun bord leggen en minder vaak naar koeken en frisdrank grijpen.

“Onze jury kan de impact van de initiatieven vanuit verschillende perspectieven beoordelen”, zegt Jelle Goossens van Rikolto. “Zo willen we positieve inspanningen onder de aandacht brengen en tegelijk een genuanceerd beeld scheppen over de rol van supermarkten in het debat rond gezonde voeding.”

Duurzaamheid

De jury bestaat uit een mix van experts die een hart hebben voor landbouw, voeding, gezondheid marketing, retail en duurzaamheid. “In de evaluatie zal de jury kijken naar een set van criteria”, licht Simon November van Test Aankoop toe. “Bijvoorbeeld de mate waarin het initiatief het gezond voedingsaanbod verbetert, het gebruiksgemak voor de consument en de bijkomende impact die er gerealiseerd wordt op de sociale, economische en ecologische dimensie van duurzaamheid.”

Retailers kunnen nog tot eind oktober hun initiatieven indienen. In december maakt de jury de nominaties bekend en kan het publiek meestemmen. In januari wordt het winnende initiatief bekendgemaakt.