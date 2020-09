Club Brugge heeft Engelse verdediger in het vizier

In de zoektocht naar een nieuwe verdediger heeft Club Brugge Jake Clarke-Salter (23) op de radar staan. De Engelsman staat momenteel onder contract bij Chelsea maar werd de vorige seizoenen vooral uitgeleend. Zijn laatste ploeg was Birmingham in de Championship. Clarke-Salter is een rijzige centrale verdediger die ook al een seizoen bij Vitesse volmaakte.

LEES OOK (N+). Nog één week tot de deadline: hoe is het met de transferkoorts bij de Belgische eersteklassers? Zo staat uw favoriete club ervoor

Clarke-Salter doorliep de jeugdreeksen van Chelsea maar kwam amper twee keer in actie voor The Blues. Club ziet wel iets in de ex-jeugdinternational, maar Clarke-Salter zou momenteel zelf weinig trek hebben in een avontuur in de Belgische Jupiler Pro League. Hij kan ook naar het Turkse Trabzonspor en enkele andere clubs uit de Championship. Als Club de Engelsman toch kan overtuigen, zou het om een uitleenbeurt gaan. Door de zware blessure van Mitrovic zoekt Club Brugge achterin nog extra mankracht met de drukke kalender van de komende maanden in het achterhoofd.