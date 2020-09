Australische kardinaal Pell keert zes maanden na zijn vrijspraak terug naar Rome

De Australische kardinaal George Pell, die in april door het Australische Hooggerechtshof vrijgesproken werd van seksueel misbruik, keert dinsdag - zes maanden na die vrijspraak - voor het eerst terug naar Rome.

Pell werd in maart 2019 veroordeeld tot zes jaar cel wegens seksueel misbruik van twee koorknapen in een kathedraal in Melbourne in het midden van de jaren negentig. De voormalige aartsbisschop van Melbourne en Sydney was ook schatbewaarder van het Vaticaan. In april van dit jaar werd hij, verrassend, vrijgesproken door het Australische Hooggerechtshof. De nu 79-jarige Pell heeft altijd zijn onschuld volgehouden. Hij zat een jaar in de cel.

Katrina Lee, raadgeefster van het aartsbisdom Sydney en vriendin van de kardinaal, verklaarde aan het Franse agentschap AFP dat Pell dinsdag naar de Italiaanse hoofdstad zou gaan voor een “privé”-reis. Hij is niet meer in Rome geweest sinds hij in de zomer van 2017 vertrok naar Australië. “Hij heeft altijd gezegd dat hij ooit naar Rome zou terugkeren”, aldus Lee. Wat de bedoeling is van de reis, kon ze niet zeggen.

De terugkeer van Pell komt er een week nadat kardinaal Angelo Becciu (72), een van de meest invloedrijke kardinaals in het Vaticaan, gedwongen opstapte. Becciu wordt gelinkt werd aan een financieel schandaal: in een eerdere functie was hij verantwoordelijk voor de omstreden vastgoeddeal, die aanklagers van het Vaticaan sinds vorig jaar onderzoeken. Pell, die begin 2014 door de paus werd aangesteld als hoofd van het Secretariaat voor de Economie van het Vaticaan en in die hoedanigheid weer orde moest scheppen in de financiën, lag in de maanden voor zijn vertrek naar Sydney in conflict met Becciu.