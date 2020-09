Zidane: “Hazard traint goed met de groep, maar we wachten nog even af”

De rentree van Eden Hazard lijkt steeds dichterbij te komen. Al predikt zijn coach nog even geduld.

Woensdagavond neemt Real Madrid het op tegen Real Valladolid. In de persconferentie voorafgaand aan die wedstrijd had Zinédine Zidane het ook over Eden Hazard. Of er een probleem is met zijn professionaliteit, wilden de Spaanse journalisten weten. “Dat denk ik niet”, aldus de Fransman. “Eden wil heel graag spelen, maar had te maken met een stevig probleem aan zijn enkel. Het seizoen is nog lang en hij wil er zo snel mogelijk opnieuw bij zijn.”

“Volgens mij staat hij heel dicht bij zijn rentree”, voegde Zidane er nog aan toe. “Hij doet goed mee met de groep, maar we weten dat hij nog niet veel heeft getraind de laatste weken. We zullen dus nog even moeten afwachten.”

De kans dat Hazard woensdag tegen Valladolid en zondag tegen Levante in de basis start lijkt dus eerder klein. Tegen relatief haalbare tegenstanders hoeft de afwezigheid van Hazard geen ramp te zijn voor Real. En op die manier heeft het meteen een reden om zijn recordaankoop niet te moeten afstaan aan de nationale ploeg.