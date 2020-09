Partena lanceert app om voorschotten op loon te vragen

HR-bedrijf Partena Professional lanceert een app waarmee werknemers zelf kunnen bepalen wanneer ze hun loon krijgen. Ze vragen via de app voorschotten op hun al verdiende loon.

Volgens de wet moeten bedienden minstens één keer per maand uitbetaald worden voor hun geleverde werk, en arbeiders twee keer. Maar via de app Payabl’ kunnen werknemers dus vaker een voorschot vragen en krijgen, en volgens Partena zonder administratieve rompslomp voor de werkgever. De werkgevers die het systeem introduceren, beslissen nog zelf of ze de aangevraagde vervroegde uitbetaling goed- of afkeuren. Ze kunnen ook een maximaal dagbedrag instellen, en de periode waarin aanvragen mogelijk zijn.

Zet zoiets niet aan tot meer en sneller geld uitgeven? “We willen een cultuur van vertrouwen creëren”, zegt Jonas Pollet, innovatiemanager bij Partena. “Bij de begeleiding van werkgevers houden we rekening met mensen die iets te lustig uitgeefgedrag vertonen. Ze moeten ervoor zorgen dat er nog iets overschiet op het einde van de maand. Je wil vermijden dat medewerkers meer gaan uitgeven dan ze verdienen. Het bepalen van een dagbedrag is daarbij zeer belangrijk.”

Het publiek dat Partena wel wil bereiken, zijn bijvoorbeeld pas afgestudeerden die nog van loonstrook naar loonstrook leven. “Er kunnen dan soms facturen komen die je niet had verwacht. We komen allemaal wel eens in de situatie dat de wasmachine stuk gaat. Dan kan je wachten tot je loon komt op het einde van de maand, je kan een kredietkaart nemen met bijhorende kosten, of je kan een voorschot op je loon vragen.”

Niet gratis

De voorschotten komen zonder extra kosten voor de werknemers, maar voor de werkgevers is het systeem niet gratis: afhankelijk van het aantal werknemers kost het hen 50 tot meer dan 245 euro per maand. Ook bedrijven die hun loonberekeningen via een concurrent van Partena laten doen, kunnen de app gebruiken.

Volgens Pollet is er al heel wat interesse, vooral vanuit de interimsector en bij de poetshulpen. “Maar er is ook heel veel interesse in de bediendemarkt, bijvoorbeeld van een ingenieursbedrijf in de haven van Antwerpen”, zegt hij.