Gekneveld gevonden in een hoop zand: politie reconstrueert moord op Daniël (9) in asielzoekerscentrum

Ranst - In het asielcentrum in Broechem zijn parket en politie al de hele ochtend bezig met de reconstructie van de moord op de 9-jarige Daniël. De twee verdachten moeten hun versie van de feiten tonen.

De moord op de 9-jarige Libanees-Palestijnse asielzoeker Daniël El Alali werd anderhalf jaar geleden ontdekt. De jongen die met zijn moeder in het asielcentrum in Broechem woonde, was toen al twee dagen vermist. Op woensdag 24 april 2019 werd zijn lichaam tijdens een grootscheepse zoekactie op het terrein van het asielcentrum gevonden, half ingegraven onder een hoop zand. De handen en voeten van de jongen waren vastgebonden.

Het onderzoek leidde naar vijf verdachten die de jongen ontvoerd zouden hebben voor losgeld. Zij waren in beeld gekomen omdat de moeder van de jongen via WhatsApp afgeperst werd. “Betaal 100.000 euro en je krijgt je zoon terug”, werd in gebroken Engels gestuurd. Het gsm-nummer leidde naar vijf verdachten: drie van hen woonden in het asielcentrum, twee erbuiten.

Drie verdachten werden tien dagen na de moord vrijgelaten onder voorwaarden, maar zij blijven wel verdachte. Twee van hen worden ervan verdacht Daniel vermoord te hebben. Ali A.H. (21) en Fahmi A.A. (19) wijzen naar elkaar als gevraagd wordt wie de jongen effectief om het leven bracht.

Om de laatste onduidelijkheden uit te klaren wordt dinsdag een reconstructie georganiseerd. De twee mannen tonen elk hun versie van de feiten. Bij de reconstructie zijn speurders, parket, de onderzoeksrechter, het labo, een wetsdokter, de advocaten en familieleden van het slachtoffer aanwezig.