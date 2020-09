Dit is het moment waarop ex-topman Trump overmeesterd wordt nadat zijn vrouw politie belt: “Ik hoorde iets dat als een schot klonk”

Brad Parscale, tot voor kort de campagneleider van Donald Trump, is gedwongen opgenomen in een ziekenhuis. Dat gebeurde na een huiselijk incident in Fort Lauderdale, in de Amerikaanse staat Florida. Zijn vrouw verwittigde de politie toen ze merkte dat Parscale “zich vreemd gedroeg” en vuurwapens hanteerde. Ze hoorde iets wat “klonk als een schot”. De agenten konden de man overtuigen om zijn wapens neer te leggen en naar buiten te komen, waarna hij werd overmeesterd met een welgemikte tackle.