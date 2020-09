Belgische corona-app over een maand compatibel met andere apps in Europa

De Belgische corona-app “Coronalert”, die woensdag gelanceerd wordt, zal over een maand ook kunnen communiceren met apps uit andere Europese landen. Dat bevestigt professor Bart Preneel (KU Leuven), een van de ontwikkelaars van de app. “Alles is voorzien, het is slechts een kwestie van tijd”, klinkt het bij Preneel.

Vandaag/dinsdag raakte bekend dat er een testprogramma loopt om corona-apps uit een aantal Europese landen met elkaar te laten connecteren. Dat is vooral belangrijk voor mensen die op reis gaan naar het buitenland, want door de connectie kunnen zowel de toeristen als de inwoners beter beschermd worden. Tijdens de eerste golf van tests zullen de apps uit onder meer Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken, Estland, Letland, Nederland, Polen en Spanje gekoppeld worden, waardoor contactopsporing dus mogelijk is over de landsgrenzen heen.

“Het is ook de bedoeling dat de Belgische app daar op termijn bij aansluit en dus geïntegreerd wordt”, klinkt het bij professor Bart Preneel, een van de ontwikkelaars van de Belgische app “Coronalert”. “Het eerste testproject start met landen die al langer zo’n app hebben, die in ons land wordt pas woensdag officieel gelanceerd. Maar technisch is alles voorzien om de app compatibel te maken met de andere apps. Ik verwacht dat begin november alles in orde zal zijn.”

De app voor contactopsporing is bedoeld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en zal anoniem bijhouden met wie mensen fysiek in contact gekomen zijn. Op het moment dat een dokter een test voorschrijft, kan de gebruiker een code in zijn app genereren zodat dit gelinkt kan worden aan de code van zijn test. Als de test positief is, krijgt de gebruiker dit in zijn app en kan hij een melding sturen naar iedereen die in de buurt is geweest.