De man die er bijna in slaagde Tesla van de weg te rijden, maar crashte toen zijn flagrante bedrog aan het licht kwam

Valse promotiefilmpjes, fake trucks, vervalste boekhouding en sinds vandaag ook beschuldigingen van seksuele aanranding. De val van Trevor Milton (38) is lang. En in die val sleurt hij zijn bedrijf Nikola mee. Ooit in de markt gezet als dé concurrent voor elektrische autobouwer Tesla. Maar als Milton al in de buurt komt van Tesla, is dat voor een rechtbank voor het zoveelste proces over intellectuele diefstal.