Emir van Koeweit op 91-jarige leeftijd overleden

De emir van de olierijke ministaat Koeweit, Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, is dinsdag op 91-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het paleis, zo bericht persbureau Kuna.

Er werd al maanden gespeculeerd over de gezondheid van de emir. Sinds vorig jaar werd de man al verschillende malen in het ziekenhuis opgenomen. Na een ziekenhuisopname in Koeweit op 18 juli droeg het staatshoofd een deel van zijn bevoegdheden tijdelijk over aan kroonprins sjeik Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah. Daarna werd de sjeik naar de Verenigde Staten overgevlogen voor een medische behandeling. Het is voorlopig niet duidelijk of hij daar ook is overleden, noch waaraan hij is gestorven.

Bondgenoot

De emir regeerde sinds 2006 over de olierijke golfstaat. Hij werd gezien als een verzoenende actor in een politiek onrustige regio. Sjeik Sabah was een belangrijke bondgenoot van de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië, maar had tegelijk ook goede banden met hun rivaal Iran. Ook probeerde hij te bemiddelen in het geschil tussen Qatar en Saoedi-Arabië, Egypte, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten.

De emir lag sinds juli in een ziekenhuis in de Verenigde Staten nadat hij in Koeweit was geopereerd. Waaraan hij leed, is niet bekendgemaakt. De sjeik leidde het oliestaatje sinds 2006.

Kort voor de aankondiging van zijn dood was de normale tv-programmering al onderbroken en werden er verzen uit het heilige boek van de moslims, de Koran, uitgezonden.