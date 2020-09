Vanaf donderdag moeten we in de file altijd plaatsmaken voor de hulpdiensten, ook als die er niet zijn: zo werkt het

Zodra het verkeer begint te vertragen, moeten we vanaf donderdag op wegen met minimum twee rijstroken verplicht een reddingsstrook vrijlaten voor de politie, ziekenwagens of brandweer. Hulpdiensten waren al langer vragende partij, omdat ze vaak kostbare tijd verliezen omdat ze zich vastrijden in het verkeer. Touring vindt wel dat de overheid chauffeurs, vooral buitenlanders, meer moet sensibiliseren omdat lang nog niet iedereen het principe snapt.