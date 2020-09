Zo kunnen we onze geliefde bomen het eeuwige leven geven...

Gent / Zottegem / Waasmunster -

“Veteranenbomen” worden ze eerbiedig genoemd. Het is de eretitel voor eeuwenoude, zeldzame of andere markante bomen die vanaf nu door de provincie Oost-Vlaanderen behandeld worden als erfgoed. Op het moment dat zo’n historische boom de geest geeft, zal hij verderleven in een nieuwe plant die is opgekweekt uit een afgesneden twijgje.